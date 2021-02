The Rongetz Foundation dévoile le clip hypnotique de "Sunstrike"

Publié le 11 février 2021 à 15:18 par Guillaume Schnee

Le trompettiste Stéphane Ronget et son collectif new-yorkais sortent l'album "Velvet Bullet" et présentent un premier titre au groove aussi nerveux qu'atmosphérique.

Trois ans après l'album Alphabet City Music Club, le trompettiste Stéphane Ronget a retrouvé les chemins de ses studios favoris de Manhattan pour graver sa nouvelle aventure jazz . Comme pour chacun de ses projets le leader français a renouvelé son collectif The Rongetz Foundation, invitant ses nouveaux complices à un sommet groove qu'il a préféré cette fois instrumental et acoustique . En prélude à l'album Velvet Bullet, attendu le 19 février sur le label Brooklyn Butterfly Sound, le septet présente la vidéo de Sunstrike, un titre au groove hypnotique emporté par la rythmique haletante de la paire américaine Alexander Claffy et Jonathan Barber, sur lequel planent quelques notes de vibraphone cosmique et virevolte une flûte séductrice .

"L'été dernier la Rongetz Foundation a déménagé de la côte Est à la côte Ouest, l'occasion d'un road trip toujours rêvé . Armé d' un simple téléphone, Rongetz réalise de petits clips capturant les ennuyeuses plaines du Midwest, des passages de la Route 66 désormais presque déserte, ou encore les vallées arides du Nouveau Mexique et de l'Arizona . L'idée de superposer la lenteur des images et la rapidité de la musique fait son chemin pour aboutir à cette vidéo, montée de main de maître par A . Bandini ( Romain Vernay ) ", explique Rongetz .

The Rongetz Foundation / Photo Anna Yatskevich

Pour son nouveau pèlerinage exploratoire sur les terres du jazz, du funk, de la musique latine ou du hip - hop, Rongetz s'est entouré d'un fameux gang d'instrumentistes virtuoses cultivant aussi bien leurs sonorités dans le groove de années 70s que dans des pulsations contemporaines du jazz : Simon Moullier au vibraphone, Jonathan Barber à la batterie, Tivon Pennicot au saxophone tenor, Alexander Claffy à la basse acoustique, Carlos Jimenez à la flûte et Keita Oggawa aux percussions .

The Rongetz Foundation - "Velvet Bullet"

En écoute Le groove global du Menahan Street Band