Robert Glasper invite Meshell Ndegeocello et H.E.R. sur "Better Than I Imagined"

Publié le 27 août 2020 à 11:04 par Guillaume Schnee

Le pianiste star de la scène jazz américaine invite ses amis sur cette ballade néo-soul poignante qui fait écho au mouvement Black Lives Matter.

Chef de file de cette génération de musiciens américains nourris à la soul et au hip hop, Robert Glasper multiplie les projets et réinvente son jazz dans des productions contemporaines qui rendent à cette musique centenaire son statut de musique populaire . Mélodiste et instrumentiste hors pair, le pianiste sortait cet été Dinner Party, un album collaboratif réalisé avec d'autres stars de la planète néo - jazz et hip hop comme le saxophoniste californien Kamasi Washington, les producteurs Terrace Martin et 9th Wonder . Alors qu'il travaille avec son groupe Experiment sur le troisième volume de sa série Black Radio, Robert Glasper vient de dévoiler sur les réseaux le titre Better Than I Imagined . Une ballade néo - soul sensible sur lequel il a convié ses amis les chanteuses Meshell Ndegeocello et H . E . R .

Le titre qui s'inscrit dans le mouvement Black Lives Matter ( « la vie des Noirs compte » ) est illustré par une vidéo animée magnifique de l'artiste Gianni Lee et du réalisateur Marvin Lau . Robert Glasper et ses invités sont accompagnés de Derrick Hodge à la basse, justin Tyson à la batterie et DJ Jahi Sundance .

"La vie noire compte; personne ne veut d'une vie sans amour, mais nous avons des générations de personnes dans notre communauté qui n’ont pas eu les outils nécessaires pour entretenir des relations saines . Il semble que les gens sont enfin prêts à ouvrir les yeux sur le racisme systémique dans ce pays, et si nous voulons en parler, nous devons également parler de la façon dont cela affecte nos relations, comment nous communiquons, comment nous nous voyons, comment nous nous traitons ." déclare Robert Glasper dans un communiqué accompagnant ce nouveau titre" .