“Road of the Lonely Ones”, puzzle soulful de Madlib et Four Tet

Publié le 16 décembre 2020 à 15:30 par Ghislain Chantepie

Le rappeur californien enrôle le producteur surdoué sur son nouvel album et dévoile un premier extrait envoûtant.

Les planètes s’alignent . Rien de plus excitant, en effet, que de voir réunis autour d’un nouveau projet deux artistes alternatifs et éminents dans leurs univers respectifs, qui peuvent chacun prétendre à faire bouger les lignes de la musique d’aujourd’hui . C’est bel et bien cette promesse rare qui surgit cette semaine avec l’annonce d’un nouvel album de Madlib dont la production a été confiée au surdoué électronique londonien Four Tet .

Kieren Hebden de son vrai nom venait justement de clignoter de nouveau sur les radars ces derniers jours avec la publication surprise de deux compositions écrites dans le secret avec ses compatriotes Thom Yorke et Burial. Le voici désormais aux commandes d’un prochain long - format solo du rappeur californien qui avait largement privilégié les projets collaboratifs ces dernières années .

C’est la passion de l’expérimentation, des boucles et de la production millimétrée qui, semble - t - il, a réuni les deux musiciens ( et vieux amis ) il y a quelques mois autour de ce nouveau disque baptisé Sound Ancestors . Attendu le mois prochain sur le propre label de Madlib, cet album a d’ailleurs pour bonne fée un autre gourou du son californien en la personne de Eothan Alapatt ( Now Again ) qui en a supervisé la finition .

Premier extrait mis en ligne pour patienter, le réconfortant Road of the Lonely Ones donne la mesure d’un disque où les samples devraient prospérer, un puzzle soulful où des chœurs cinquantenaires exhumés de The Ethics se mêlent à un cocktail d’arrangements et de batterie ensorcelante . Vivement la suite .