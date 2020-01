"Regenerate" l'inédit country-soul de Lee Fields

Publié le 17 janvier 2020 à 10:27 par Guillaume Schnee

Après "Don't Give Up" le label Big Crown dévoile un nouvel inédit du Professor Of Love extrait des sessions de l'album "It Rains Love".

Véritale survivant de l’âge d’or de la soul redécouvert sur la tard, Lee Fields use comme nul autre de sa voix rauque et chaude pour vous remuer l'âme . Après un demi - siècle à chanter l'amour et les chagrins, le crooner retrouvait l'an dernier son groupe The Expressions et sortait l'album It Rains Love. A l'aise dans un répertoire de blues, de groove torride ou de soul amoureuse, le soulman conserve sa ferveur et son magnétisme lorsqu'il s'aventure sur un titre de country soul sixties comme ce Regenerate. Une facette méconnue de Lee Fields qui pourtant fait partie de l'ADN de l'artiste originaire de Caroline du Nord .

Fruit d’une nouvelle collaboration avec le producteur new - yorkais Leon Michels ( Lana Del Rey, Adele, Beyoncé & Jay - Z, Aloe Blacc . . . ) , Regenerate est un de ces titres poignants dont le chanteur a le secret avec ses douces mélodies emplies de ferveur . Lee Fields continue d'écrire l'histoire de cette soul éternelle avec une série de concerts en France :

le 21 janvier au 106 à Rouen

le 23 janvier à La Boite à Musique à Metz

le 25 janvier à L'Elysée Montmartre à Paris