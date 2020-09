Exclu : Pumpkin & Vin'S da Cuero dévoilent le percutant "Luna Park"

Publié le 17 septembre 2020 à 15:19 par Catherine Carette

La rappeuse et le beatmaker nantais font exploser leurs codes dans leur nouvel album "Abysses Repetita" attendu le 23 octobre.

Pumpkin & Vin'S da Cuero, en couple dans la vie, ont pris le temps de se mettre en phase sur scène . Pour leur troisième album en duo, ils se lâchent et distillent un Boom Bap léché, pas si old school que ça, comme en témoigne le titre Luna Park. Le clip choc réalisé par Sébastien Marqué ( qui avait déjà travaillé sur Persona Non Gratis, Mauvais Genre, Astronaute, Longue Histoire Courte .. . ) est constitué d'extraits d'archives de manifestations prises par Street Politics et Moçab Saadi et d'images du duo et de la danseuse Tanisha du crew nantais The Rookies :

Pumpkin a écrit le texte de Luna Park peu après la mort de Steve Maia Caniço, jeune éducateur péri - scolaire qui a perdu la vie lors d'une soirée électro à la Fête de la Musique nantaise de 2019, interrompue brutalement par des forces de l'ordre . Le clip a été tourné à Nantes notamment au Théâtre de la Rue de Belleville et à 783, lieu de création autour de l’art chorégraphique .

Le flow autant poétique que caustique de la chanteuse et ses textes abordent aussi les thèmes de l'identité, de la masculinité toxique, du milieu carcéral et de la maternité . Pour ce nouvel opus plus organique que les albums précédents, le duo fondateur du label Mentalow Music souhaitait creuser une nouvelle technique de travail avec plus d'instruments et moins de samples pour une liberté d'expression plus grande .

Pumpkin & Vin'S da Cuero - Photo de Franck Lebègue

Leurs onze nouveaux titres mêlent les sonorités classiques du rap des 90’s à des textures contemporaines . Parmi les invités, la chanteuse Eva Ménard, DJ Odilon, les musiciens Bastien Burger et Sami Fatih, on note avec gourmandise la présence du cornettiste, saxhorniste de jazz, multivocaliste et beatmaker à ses heures, Médéric Collignon sur deux titres .

Abysses Repetita sort le 23 octobre en CD, vinyle et digital chez Mentalow Music

