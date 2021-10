Pigeon dans le tourbillon afro-disco de "Yagana"

Publié le 25 octobre 2021 à 16:06 par Guillaume Schnee

Falle Nioke chanteur du projet Pigeon / DR

Le chanteur guinéen Falle Nioke et son quintet britannique nous embarquent dans le maëlstrom afro-groove, no wave, grunge et jazz de leur premier EP et dévoilent un premier titre.