Avec “Mordechai”, Khruangbin donne de la voix

Publié le 28 avril 2020 à 08:42 par Ghislain Chantepie

Le mystérieux trio texan annonce un nouvel album chanté et dévoile "Time (You and I)", un bel extrait de groove nomade.

Ne vous fatiguez pas à chercher comment prononcer leur nom car la question agite encore les spécialistes. Khruangbin, c’est Laura à la basse, Mark à la guitare, et Donald à la batterie . Mais près de 6 ans après avoir surgi sur les Internets, on continue toujours à se demander d’où peuvent bien sortir ces 3 - là .

Malgré le contexte sanitaire actuel, 2020 prend les allures d’une année riche pour ce mystérieux trio . Passés maitres dans la composition d’instrumentaux planants en forme de mirages psychédéliques, les trois Texans annoncent aujourd’hui un nouvel album qui cette fois - ci devrait donner de la voix . Tout laisse ainsi à penser que leur récente et remarquable collaboration avec le jeune soulman Leon Bridges a porté ses fruits, convainquant le trio des vertus du micro lors de ce voyage discographique dédié à leur terre natale .

Attendu le 26 juin prochain sur le label Dead Oceans, Mordechai s’annonce ainsi comme une nouvelle étape pour les Khruangbin . Murmures, chœurs feutrés et lointains, le chant était resté bien discret jusqu’à présent dans leurs productions, en arrière - plan des vapeurs psychédéliques du groupe . Au vagabondage propre à la transe qui s’échappe de leur musique, le trio a ainsi choisi de conjuguer pour ce troisième disque la voix de leur bassiste Laura offrant par là - même de nouvelles émotions à leurs compositions .

Pas question pour autant d’abandonner aujourd’hui les ingrédients de l’entêtant Con Todo El Mundo, le mélange des genres cool et sans frontières qui les avait révélés il y a deux ans . En témoigne ce Time ( You and I ) , premier extrait dévoilé de ce prochain album et qui prend, sur près de six minutes, la forme d’un groove nomade et nostalgique . Au loin, des effluves d’une disco mondiale rythment ce morceau qui chante la vie filant trop vite ‘That’s life ( time ) If we had more time We could live forever’ . On y croit .