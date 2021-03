"Modern Love" célèbre l'héritage soul et jazz de David Bowie

Publié le 1 mars 2021 à 11:27 par Guillaume Schnee

Le label BBE sort une compilation en hommage à l'icône britannique en invitant des artistes comme Meshell Ndegeocello, Jeff Parker, Khruangbin, We Are KING, Khruangbin, Helado Negro...

Cinq ans après la disparition du chanteur aux mille visages, l'œuvre de David Bowie continue d'être fêtée entre rééditions et covers . C'est dans ce dernier exercice délicat de la reprise que le label indépendant BBE Music s'est plongé en choisissant d'explorer le lien de Bowie à la soul, au R & B, au jazz, au funk et au gospel . Pour son album hommage, baptisé Modern Love attendu le 28 mai, le directeur musical et DJ Drew McFadden a ainsi invité une myriade d'artistes à revisiter quelques - uns des plus beaux morceaux de l'interprète comme le musicien américain Roberto Carlos Lange alias Helado Negro qui signe une version subtile et introspective de Sound and Vision, premier single de l'album de 1977 de Bowie, Low.

"La reprise que j'imaginais était quelque chose de vivant entre le sommeil et l'éveil où le son et la vision dominent" explique Helado Negro en rajoutant "Des résidus de votre état de rêve mélangés au réveil et à l’agitation de ce que sera la journée" .

Cet album hommage comprend aussi des contributions remarquables de Jeff Parker and The New Breed, Meshell Ndegeocello, Khruangbin, Kit Sebastian, Matthew Tavares, Jonah Mutono, L’Rain, Nia Andrews ou encore le duo des sœurs Paris et Amber Strother, We Are KING, qui s'empare de Space Oddity en offrant une nouvelle vision spatiale du tube de 1969 avec sa soul éthérée et chargée de synthétiseur .

"Je sentais que le lien entre Bowie et R & B, jazz, funk, gospel et toutes choses soul, n'avait jamais vraiment été exploré auparavant, du moins pas tellement dans les reprises, qui ont tendance à se pencher davantage vers le rock et la pop", a déclaré McFadden dans un communiqué de presse . "Certes, il y a eu beaucoup de reprises de Bowie au fil des ans, mais aucune n'a vraiment exploité ce qui semble avoir été une grande partie de son style musical et de sa direction. "

Tracklist de "Modern Love" :

1 . "Life on Mars" par Miguel Atwood - Ferguson

2 . "Sound & Vision" par Healdo Negro

3 . "Lady Grinning Soul" par Kit Sebastian

4 . "Soul Love" par Jeff Parker and The New Breed avec Ruby Parker

5 . "Panic in Detroit" par Sessa

6 . "The Man Who Sold the World" par The Hics

7 . "Right" par Khruangbin

8 . "Silly Boy Blue" par Nia Andrews

9 . "Chant of the Ever Circling Skeletal Family" par Foxtrott

10 . "Move On" par L'Rain

11 . "Tonight" par Eddie Chacon & John Carroll Kirby

12 . "Modern Love" par Jonah Mutono

13 . "Where Are We Now" par Bullion

14 . "Fantastic Voyage" par Meshell Ndegeocello

15 . "Heroes" par Matthew Tavares

16 . "Space Oddity" par We Are KING

