Mavis Staples rappelle Levon Helm sur “You Got To Move”

Publié le 16 mars 2022 à 15:43 par Ghislain Chantepie

La légende soul annonce la sortie d’un album live enregistré il y a dix ans avec le batteur disparu et dévoile un premier clip vibrant.

C’est un flash-back poignant que vient de partager Mavis Staples. La légende soul, qui célébrait il y a peu ses 80 ans avec un douzième disque coécrit avec le Californien Ben Harper, vient ainsi de mettre en ligne un premier morceau extrait de son prochain album live intitulé Carry Me Home. Enregistrée en 2011 à New York, cette somme d’enregistrements capturait alors l’ultime collaboration de l’ancienne activiste avec le regretté Levon Helm, batteur emblématique qui avait notamment accompagné Bob Dylan dans les années 60 avec son groupe The Band.

Restées dans les tiroirs durant une bonne décennie, ces douze interprétations intemporelles sont ainsi les toutes dernières enregistrées par le musicien américain disparu en 2012, et qui conjugue ici ses baguettes encore vertes avec la soul vintage de l’icône de Chicago. En témoigne, ainsi, ce You Got To Move dévoilé en guise de prélude au disque dont la sortie est prévue le 20 mai prochain, un gospel traditionnel - repris en leur temps par les Rolling Stones sur Sticky Fingers - et qui prend ici par la grâce de Mavis Staples les allures d’un groove-rock vivifiant.

