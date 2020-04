"Makom Ma Bobe" l'hymne afro-disco de Jeanette Ndiaye

Publié le 2 avril 2020 à 07:26 par Guillaume Schnee

Kalmita Records exhume le tube oublié de la chanteuse camerounaise sorti en 1981.

Chanteuse et danseuse qui a illuminé la scène afro - parisienne notamment auprès de Lokua Kanza, Jeanette Ndiaye Lokamba fut l'une des grandes voix camerounaises des années 80 . Révélée en 1981 avec son titre afro - disco Makom Ma Bobe, l'artiste poursuivi sa carrière en sortant trois albums, Mbengue en 1985, Muna en 1988 et Aimey en 1989, avant de disparaître de la scène musicale . Devenu un objet de collection pour tous les amateurs de groove africain, son titre phare est aujourd'hui réédité sur le label londonien Kalita Records augmenté d'une version remixée par le DJ et producteur néerlandais Mendel .

Le titre Makom Ma Bobe qui reçu le prix RFI, apparaissait à l'origine comme l'un des trois titres de Mut'a Mbamba, son 45T de 1981 sorti sur le label du producteur camerounais Jojo Ngalle, musicien reconnu de makossa et auteur du titre militant Esimo Na Rigueur.

