"Mainstream Funk", le groove expérimental du producteur Bob Shad

Publié le 12 janvier 2022 à 10:21 par Guillaume Schnee

We Want Sounds a exhumé une nouvelle sélection de trésors funk et spiritual jazz du label Mainstream Records gravés entre 1971 et 1975.

À l'instar des labels de jazz indépendants Strata East ou Black Jazz, Mainstream Records nous a laissé un catalogue révélateur de l'excitation de la scène jazz avant-gardiste de la fin des années 60 et du début des années 70. Fondée en 1964 par le producteur Bob Shad, la maison de disque va réunir la crème des musiciens jazz, blues, funk et soul tous adeptes d'explorations musicales et inspirées par les aventures électriques de Miles Davis ou spirituelles de John Coltrane. Deux ans après This Is Mainstream!, Wewantsounds publie une nouvelle compilation, le 28 janvier, qui met à l'honneur cette scène innovante en pleine ébullition avec les douze titres de Mainstream Funk en écoute ici :

undefined J’autorise Gérer mes choix

Sur sa série Mainstream MRL 300, le producteur va réunir dans ses studios un all stars de musiciens chevronnés comme Ron Carter, Eddie Henderson, Airto, Mtume, Earl Palmer, Mickey Roker, Patato Valdez ou la diva Sarah Vaughan, qui ouvre cette sélection avec une version funky du Inner City Blues de Marvin Gaye enregistrée la même année que l'original en 1971. Son laboratoire musical va aussi attirer la nouvelle garde de jazzmen ayant fait leurs armes comme sidemen pour Blue Note et Prestige, profitant de la totale liberté créatrice prônée par Bob Shad.

Parmi eux le saxophoniste Buddy Terry et son interprétation illuminée de Quiet Afternoon, le pianiste LaMont Johnsonet et ses délires psychédéliques sur M'Bassa ou le saxophoniste Dave Hubbard sur sa reprise délicate du Family Affair de Sly and the Family Stone. La soul et le funk s'invitent aussi dans cette sélection avec le soulman de Détroit Billy "Sugar Billy" Garner et son Super Duper Love enregistré en 1974 et le funky Betcha Can't Guess My Sign écrit par Calvin Arnorld et gravé en 1975 par Prophecy.

Mike Longo avec Ernie Wilkins, Carmine Rubino, Patato Valdez Longo, Alexander "Al" Gafa e

À lire aussi "This Is Mainstream!" le son jazz et funk de Bob Shad