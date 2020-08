"Lush Green" le R&B introspectif de Maya Amolo

Publié le 7 août 2020 à 14:09 par Guillaume Schnee

La chanteuse kényane a sorti en juillet le EP "Leave Me At The Pregame", bijou de R&B rêveur aux instrumentations subtiles.

Des notes de piano éthérées, des envolées évanescentes de cuivres et une rythmique acoustique hypnotique, le minimalisme de cet univers musical délicat est un écrin parfait au voyage mélodique intimiste de la chanteuse et compositrice kényane . Maya Amolo a publié au début de l'été ce titre Lush Green extrait de son premier EP Leave Me At The Pregame. Installée à New York, Maya Amolo y évoque, l'éloignement, les hivers froids loin de sa famille et la chaleur de son jardin luxuriant filmé par Mumbi Muturi ( la mère de l’artiste ) dans un clip poétique

C'est sur SoundCloud que Maya Amolo a publié ses premières ballades mélancoliques aidée par des producteurs locaux et de travailler avec Joseph Kiwango ou la chanteuse Karun . Sculptant son discours musical remarquable sur des morceaux comme U wanna, Where Tornadoes flew, North Star ( 1 & 2 ) ou Rainy Daze, l'artiste a décidé d'écrire ce premier projet discographique de sept titres introspectifs sur l'acceptation de soi et la guérison et où l'acoustique se mêle avec élégance aux productions R & B et aux sons de la nature .