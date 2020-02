Lianne La Havas revient avec le bouleversant "Bittersweet"

Publié le 28 février 2020 à 14:58 par Guillaume Schnee

Cinq ans après "Blood", la chanteuse soul londonienne annonce un troisième album avec une session colors élégante et enivrante.

Mais où était donc passée Lianne La Havas ? Alors que bon nombre d'artistes occupent le terrain, à coup de déclarations, de singles ou de vidéos via les réseaux sociaux, la chanteuse et auteure trentenaire a pris le temps pour donner suite à son deuxième album Blood. Une gestion du temps bénéfique pour l'artiste londonienne à l'écoute de ce nouveau titre Bittersweet annonciateur d'un long - format dont on ne sait pour l'instant rien . Pour son retour, Lianne La Havas a choisi les classieuses sessions vidéo Colors, parfait écrin pour présenter ce nouveau sommet de sweet soul émouvante dont elle a le secret :

J’avais oublié combien j’aime chanter . Je me suis tourné vers les meilleures et les pires parties de moi et même si je ne m’attendais pas à ce que ce soit la direction de ma nouvelle musique, c’est ma réalité et elle est motivée par l’émotion .

Née d'un père multi - instrumentiste grec et d'une mère jamaïcaine, Lianne Charlotte Barnes alias Lianne La Havas a étudié le piano avant de faire ses débuts aux côtés de la chanteuse britannique Paloma Faith puis de son duo Paris Parade avec Christian Pinchbeck . Avec sa voix de velours au lent vibrato envoûtant porté par un cocktail épuré de folk - pop, soul et de musiques caribéennes, la compositrice, guitariste et chanteuse frappe fort dès son premier album Is Your Love Big Enough ? sorti en 2012 . Trois ans plus tard elle sort Blood, un voyage intimiste et exaltant dans la richesse multi - culturelle de ses origines .