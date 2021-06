"Letter to a Sister Friend", le songe R&B d'Élodie Rama

Publié le 15 juin 2021 à 10:16 par Guillaume Schnee

Avant la sortie de son premier album "Constellations", la chanteuse française dévoile un titre soulful servi par un clip onirique.

Sa voix s'élève suave et enchanteresse nous guidant dans un univers mélodique poétique avec une douceur infinie . Avec Letter to a Sister Friend, la chanteuse Élodie Rama fait un clin d’œil à la chanson de la poétesse de Philadelphie Ursula Rucker, superpose sa voix qui semble danser en parfaite symbiose avec la flûte céleste de Yann Cléry et les pulsations douwntempo de Jean du Voyage . Un titre R & B superbe produit par Thomas "Atom" Le Vexier ( C2C ) comme les onze morceaux de ce premier album Constellations qui devrait voir le jour l'an prochain .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Artiste d'origine martiniquaise, Élodie Rama vit entre Marseille et Nantes et a collaboré avec de nombreux artistes comme Hocus Pocus, Natural Self ( Tru Thoughts records ) , le chanteur Sly Johnson, le pianiste Bojan Z, le projet afro funk Renegades of Jazz ou le rappeur Baloji . Huit ans après son EP Strange Island l'artiste plurielle, elle est aussi plasticienne et animatrice radio, est de retour en grand format avec son langage musical universel imprégné de culture créole, de soul, de jazz, de folk et de productions R & B . Le clip fantasmagorique de Letter to a Sister Friend a été filmé par Alexia Mustafic dans les Calanques de Marseille, puis édité par Élodie Rama .

Retrouvez les dates de concert d'Élodie Rama ▶