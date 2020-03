"Let It Shine", la nouvelle pépite groove de Da Break

Publié le 11 mars 2020 à 10:16 par Catherine Carette

Entre rythmes syncopés et sensualité, le deuxième opus home-made du groupe lyonnais est à découvrir ici en écoute intégrale.

Après un premier album aux couleurs résolument funk - hip hop des années 90, influencé autant par les productions léchées de la côte ouest que par le côté un peu sale des musiques samplées de la Côte est ou de Bristol, Da Break sort ce mois - ci Let It Shine, un deuxième opus suave, nerveux et ultra - dansant qui mêle soul, jazz, broken beat et disco . Entre basses jamaïcaines bien ronflantes, breakbeat saillant, inspirations d'hier et tendances actuelles, le quintet laisse libre cours à son feeling du moment via la voix captivante de Hawa .

Bercée par les musiques africaines et caribéennes, la chanteuse, auteure, compositrice et interprète que l'on avait découverte sur son projet précédent Hawa a la soul dans la peau . Pour évoquer la complexité des rapports humains dans des textes chantés en anglais, elle est portée par le producteur et multi - instrumentiste Bruno "Patchwork" Hovart ( Voilaaa, Uptown Funk Empire ) , le batteur Rémy Kaprielan ( Paris Combo ) , le claviériste Pierre Vadon ( Mr President, Mr Day, Leroy Burgess ) et le guitariste Nicolas Mondon ( Karimouche, NMB Afrobeat Experience ) . Une joyeuse équipe de lyonnais hyperactifs qui gardent à l'esprit la maxime d’Afrika Bambaataa et de la Zulu Nation fondée en 1973 : « Peace, Love, Unity and Having fun » .

Mais pour autant, le message véhiculé par le groupe dénonce aussi les violences du monde, comme en témoigne leur tout dernier clip réalisé par Arnaud Ly Van Manh Miss Rosa. Ce matin, elle a fait un gâteau pour son fils . Sereine, elle l'attend . Mais les nouvelles à la radio sonnent comme un coup de massue : _Oh mon Dieu tout - puissant, comment cela se produit t - il à nouveau ! _Mais Miss Rosa ne laissera pas la terrible histoire se reproduire :

Let It Shine, produit par La Ruche • Le Label, sort le 13 mars 2020 .

Da Break - Let It Shine

