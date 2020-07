Les trublions du groove The Allergies récidivent avec "Say The Word"

Publié le 21 juillet 2020 à 14:44

Le duo de Bristol va toujours plus loin dans sa fusion festive de hip hop old-school et de funk débridé sur un quatrième album de Feel Good Music.

Depuis leur premier album As We Do Our Thing, Moneyshot & Rackabeat sont passés maître dans l'art de distribuer régulièrement des singles à haute teneur en groove bâtis pour le dancefloor . Ces deux fans de hip hop old - school et de funk vintage nous avaient laissé avec le long - format Push On mais ont décidé d'ajouter plus d'épices à leur fusion torride de breakbeats, funk, soul et rythmes afro - cubains . Sur Say The Word, les turntablists ont enrichi leur cocktail extatique avec plus d’instruments joués en live aux côtés des rythmes échantillonnés, plus d'invités et toujours plus de groove . L'album qui vient de sortir sur sur le label phare du funk anglais Jalapeno Records et est en écoute intégrale ici :

"Nous aimons les breaks, les lignes de basse funky, les cuivres et les grooves . Nous sommes inspirés par les époques d'or de la funk, soul, disco et hip - hop, et nous essayons de faire passer tout cela en trois minutes et demie !" a déclaré le groupe The Allergies

Pour ce nouveau bain de jouvence funk, The Allergies a convié quelques invités comme le rappeur Andy Cooper, la chanteuse soul Marietta Smith, le saxophoniste Mr . Woodnote, The Cuban Brothers, Dynamite MC, Skunkadelic ou Dr Syntax . ,