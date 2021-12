Les nouveaux territoires de Bon Voyage Organisation

Publié le 22 décembre 2021 à 10:08 par Guillaume Cohonner

Le projet mené par Adrien Durand révèle le titre « Et S'éveillent », premier extrait hédoniste d'un album prévu pour mars prochain.

S'éloignant peu à peu de la french disco, la musique de Bon Voyage Organisation est, au fil des albums, devenue de plus en plus exigeante sans en perdre de sa poésie contemplative. Après un deuxième album discoïde résolument tourné vers la Chine, et un troisième, La Course, odyssée kraut-rock spatiale totalement instrumentale, réalisé pendant le confinement. La musique de Bon Voyage Organisation se fait de plus en plus mystérieuse et ses influences semblent moins évidentes.

Et S'éveillent, premier extrait mêle ainsi des percussions tropicales aux synthétiseurs aériens (l'album a d'ailleurs été enregistré dans le studio Atlas de Jean-Benoit Dunckel) créant une véritable rêverie intemporelle, une musique libre et hédoniste, sans pastiches qui place Bon Voyage Organisation dans une case à part de la pop française contemporaine.

Enregistré en seulement cinq jours, son prochain album a été capté entièrement en live, réunissant parfois jusqu'à treize musiciens en même temps. Adrien Durand s'autorise même une reprise d'un autre grand explorateur en revisitant Naima de John Coltrane.

Bon Voyage Organisation - (Loin des) Rivages (L'invitation musicale/Modulor) sortira le 4 mars 2022.