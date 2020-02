Les chroniques kung-fu d'Antibalas

Publié le 5 février 2020 à 18:20 par Guillaume Schnee

Le collectif de Brooklyn fête ses vingt ans sur le label Daptone avec l'album "Fu Chronicles", un voyage épique où la philosophie du kung-fu croise l'afrobeat activiste.

Depuis la sortie de leur premier album Liberation Afrobeat Vol . 1 il y a deux décennies, Antibalas s'est fait le gardien de l'héritage afrobeat de Fela Kuti et de son combat spirituel et politique incarné par le slogan "Music is a Weapon" ( La musique est une arme ) . A la transe groove du nigérien le saxophoniste baryton Martín Perna et son collectif on progressivement ajouté des ingrédients propres à leur berceau new - yorkais . Punk rock, free jazz, latin - jazz et hip - hop ont donc rejoint le cocktail explosif de jazz, de funk et de highlife du Black President . Deux ans après l'excellent Where The Gods Are In Peace, l'aventure continue avec Fu Chronicles, un long - format explosif attendu le 7 février sur le label Daptone .

Pour cet album anniversaire les leaders du groupe Martín Perna et le chanteur d’origine nigériane et professeur de kung - fu Duke Amayo ont décidé de revenir aux sources, dans le dojo Jow Ga Kung Fu du quartier new - yorkais Williamsburg . Ainsi la philosophie et les danses de l'art martial chinois imprègnent la transe afrobeat puissante des six longs titres de cette nouvelle odyssée accomplie par les dix - sept musiciens du collectif . Les mélodies asiatiques se mêlent aux rythmiques afro - groove, avec toujours ce discours militant de résistance .

Antibalas est en concert :

le 13 mai Le Sans Reserve – Périgueux

le 14 mai à La Cooperative de Mai – Clermont - Ferrand

le 15 mai Salle Paul B . – Massy

le 16 mai à La Batterie – Guyancourt

le 19 mai à La Cave – Argenteuil

le 22 mai Salle Marcel Helie ( Aretha Franklin Tribute Concert ) – Coutances

le 23 mai – Parc des Expos ( Aretha Franklin Tribute Concert ) – Saint - Gaudens

le 28 mai au New Morning – Paris