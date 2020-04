Les cassettes perdues de Sinkane

Publié le 16 avril 2020 à 09:04 par Ghislain Chantepie

Le musicien new-yorkais exhume une collection de raretés, de démos et de titres inédits à découvrir en écoute gratuite.

D’où lui vient donc toute cette énergie ? Hormis sa relative jeunesse et son sens du groove ensorcelant, Ahmed Gallab alias Sinkane cultive une qualité précieuse pour un musicien qui est celle de ne jamais rester en place . Cette itinérance qui l’a conduit en musique du krautrock jusqu’à la soul sub - saharienne vient de loin, des origines mêmes de ce multi - instrumentiste brillant qui a grandi quelques années au Soudan avant de s’installer à New - York où il embrassa pour de bon la vie de studio .

Dans cette cité aujourd’hui meurtrie par l’épidémie, Sinkane doit comme tant d’autres prendre son mal en patience, attendre chez lui la fin d’un confinement nécessaire pour endiguer ce fléau mortel . A l’instar de tant d’autres artistes, le trentenaire a dès lors pris le train des micro - concerts donnés sur les réseaux sociaux, interprétant depuis son appartement des compositions parmi lesquelles certaines extraites de son joli dernier album Dépaysé publié l’an dernier .

Mais désormais face à lui - même, le chanteur a également entrepris un ménage de printemps qui l’a conduit à faire le tri dans les arcanes de ses vieux disques durs, là où sont entreposés ses enregistrements passés . « Il y a beaucoup de chansons que j’ai écrites et qui, pour une raison ou une autre, n’ont pas donné naissance à un album, explique ainsi le musicien sur sa page Bandcamp . J’ai pensé que ce serait fun aujourd’hui d’en partager certaines avec vous » .

Une manière de « garder le lien » avec sa communauté, mais aussi de découvrir quelques pépites dans cette collection d’une dizaine de raretés, démos et titres inédits disponible en écoute gratuite . A commencer par cet Ambient Weeks Pt . 2 introductif, un inédit pétri de nappes inconnues jusque lors chez Sinkane et qui témoigne de la vitalité des musiques planantes en ces temps de confinement . Prenant la suite, Totally Hot But Pretty Awesome étire son psychédélisme sur plus de huit minutes dans cette nouvelle version d’un morceau extrait d’un album publié en 2009 .

D’autres inédits parsèment ces Lost Tapes parmi lesquels Kurdufan et ses effluves soudanais, le chaleureux K Town Boogie aux promesses estivales, une version instrumentale du funky hit Runnin parut en 2012, ou encore ce Moon Blues aux cuivres nocturnes et, là encore, particulièrement planants . Merci Sinkane !