Le meilleur des deux mondes avec Tom Misch et Yussef Dayes

Publié le 13 février 2020 à 16:35 par Ghislain Chantepie

Les deux espoirs londoniens unissent leurs forces sur 'What Kinda Music', premier extrait tournoyant d’un nouvel album collaboratif.

Ils sont jeunes, viennent tous deux de South London et incarnent aujourd’hui cette extraordinaire vitalité musicale dont seule la capitale anglaise a encore le secret . A ma gauche, un vingtenaire qui ne manque pas de swag, ami de Loyle Carner et auteur - surtout - d’une élégante rivière de jazz, de groove et de rap qui a façonné son éclatant premier album sorti il y a deux ans . A ma droite, un batteur d’exception à peine plus âgé que le précédent, éminence grise du renouveau jazz qui secoue encore et toujours sa ville natale et qui perçait, il y a quelques années de cela, au sein d’un duo aimanté par l’audace et l’expérimentation .

Alors oui, on pourrait finalement trouver bien naturelle cette rencontre en studio entre Tom Misch et Yussef Dayes, signalée aujourd’hui par le prestigieux label Blue Note qui annonce un album du duo pour le mois d’avril . Tout parait en effet tellement spontané chez cette génération de cracks qui emprunte au hip - hop, au funk, et aux musiques électroniques pour donner un avenir à la note bleue et la gonfler aux sonorités d'aujourd'hui .

Au - delà de leur enfance et de leurs connaissances mutuelles, les deux complices appartiennent pourtant à des traditions musicales bien différentes, Tom Misch se délectant de mélodies pop et accrocheuses concoctées au fin fond de son home - studio là où le virtuose Yussef Dayes tient les baguettes de compositions avant - gardiste au groove bien plus radical .

En guise d’alliage entre ces deux espoirs, on présume donc que l’envie et l’amitié ont présidé à leur réunion en studio avant même toute considération musicale, d’où le nom de baptême What Kinda Music retenu pour ce projet à quatre mains . Empruntant son titre à celui de l’album, le premier extrait du duo prend ainsi l’allure d’un véritable manifeste, une fusion inattendue entre le meilleur des deux mondes, la voix tournoyante et les synthés de Tom Misch offrant des vertiges pop aux basses sombres et à la batterie tendue de Dayes . Une alliance qui maintient le titre sur une ligne de crête obsédante et indomptable, à l'instar du contraste offert par ce clip saisissant tourné entre métro et forêts ukrainiennes . Du très bel œuvre, et un album à guetter comme le lait sur le feu .

"What Kinda Music", premier album en duo de Tom Misch et Yussef Dayes, est attendu le 24 avril prochain sur le label Blue Note .

