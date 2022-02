Le groove radieux de Fatima et Joe Armon-Jones

Publié le 18 février 2022 à 17:25 par Ghislain Chantepie

Le pianiste d’Ezra Collective retrouve la chanteuse suédoise sur une nouvelle pépite neo-soul, à découvrir en écoute.

Voilà un petit disque dont les bonnes vibes semblent promettre des jours meilleurs. Celui de la chanteuse Fatima Bramme-Sey, étoile néo-soul du label londonien Eglo Records, et de Joe Armon Jones, claviériste surdoué et membre fondateur du collectif jazz Ezra Collective. Les deux jeunes trentenaires ont ainsi décidé d’unir leurs forces en ce début d’année sur Tinted Shades, un modeste EP composé de trois titres seulement, mais qui réunit les qualités musicales et vocales de deux artistes particulièrement attachants.

Attendu le 4 mars prochain via le label d’Armon-Jones Aquarii Records, ce nouveau disque auquel participe également le batteur Moses Boyd se dévoile d’ores et déjà au travers de #1, un premier extrait tout juste mis en ligne par le duo. Une sorte de rencontre radieuse entre la voix suave de l’ancienne comparse de Floating Points et le groove entêtant d'Armon-Jones mêlant soul, hip hop et R&B, et accompagné pour l’occasion par Morgan Simpson de Black Midi à la batterie. Vivement la suite.