Le groove global du Menahan Street Band

Publié le 3 février 2021 à 10:06 par Guillaume Schnee

Huit ans après "The Crossing", le supergroupe soul de Brooklyn revient avec l'album "The Exciting Sounds of Menahan Street Band" sur Daptone Records.

Véritable All - stars de la scène soul américaine actuelle, le Menahan Street Band ne se contente pas de nous faire revivre l'âge d'or de la Motown ou de Stax avec un son analogique . Le collectif né à brookyn en 2007, injecte dans son cocktail expérimental soul jazz les sonorités rock, afrobeat et hip hop de notre temps, chacun des musiciens expérimentés apportant une approche unique à leurs compositions de haut vol .

Car derrière ce nom de rue se cachent ceux qui ont accompagné pendant dix ans le regretté soulman Charles Bradley ainsi que Lee Fields sous le nom de The Expressions et qui règnent sur le groove new - yorkais : Thomas Brenneck ( Budos Band, The Expressions, Los Yesterdays ) , Dave Guy ( The Roots, The Dap - Kings, Late Night House Band ) , Nick Movshon ( Lee Fields and the Expressions, The Black Keys, The Avalanches ) , Leon Michels ( Big Crown Records, El Michels Affair, The Black Keys ) et Homer Steinweiss ( The Dap - Kings, Holy Hive, Lee Fields and the Expressions ) . a

Après Make the Road by Walking en 2008 et The Crossing en 2012, le groupe continue d'explorer chaque cellule d'un groove universel sur son troisième album nommé The Exciting Sounds of Menahan Street Band et attendu le 26 février sur Dunham Records, un sous - label de la House of Soul Daptone . A sa soul cinématographique et à son funk torride, le combo ajoute sur ces 14 nouveaux titres quelques touches orientales, latines, psychédéliques, rock et hip hop, toujours avec ce raffinement rythmique et mélodique intemporels . Comme dans les œuvres de Leon Michels, aucun territoire sonore n'est écarté même le plus excentrique, c'est ce qui fait la richesse de l'univers musical de ce collectif samplé par les plus grands, de Kendrick Lamar à Eminem, Jay - Z, Kid Cudi, Travis Scott ou 50 Cent .