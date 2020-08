Le groove afro-brésilien de Carapaus Afrobeat

Publié le 14 août 2020 à 13:28 par Guillaume Schnee

Composée de huit musiciens brésiliens et lisboètes, la formation afrobeat de Zé Victor Gottardi a sorti son deuxième album sur lequel on retrouve les Nigérians Tony Allen et Oghene Kologbo.

Après avoir célébré les rythmes afrobeat à Rio avec son groupe Abayomy Afrobeat Orchestra, le guitariste et compositeur Zé Victor Gottardi s'est installé à Lisbonne en 2017 . Avec six de ses compatriotes virtuoses et deux musiciens de la capitale, il fonde le collectif Carapaus Afrobeat pour perpétuer l'héritage de Fela Kuti avec un puissant cocktail de funk, de ska, de jazz, de vibrations afro - brésiliennes voire de hip hop comme sur le titre Do Allen/Diabo na Terra extrait du deuxième album du combo, Dios. Un titre sur lequel on peut entendre le flow du rappeur portugais Ângelo César do Rosário Firmino alias Boss AC, mais aussi les compagnons nigérians de Fela: le regretté Tony Allen ainsi que le guitariste et pilier de l’orchestre Africa 70, Oghene Kologbo .

Zé Vitto, le guitariste Gabriel Muzak, le batteur Del, Claudio Andrade le clavier de Gilberto Gil ou Seu Jorge, le percussionniste Duvale, le bassiste de Caetano Veloso Ricardo Dias Gomes, le trompettiste Claude Gomes, le saxophoniste Alexandre Pinheiro originaire de la ville amazonienne Belém et le tromboniste André Pimenta continuent de faire vivre cet afrobeat militant et extatique avec des orchestrations foisonnantes de couleurs musicales .