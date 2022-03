Le dédale tropical d’Obongjayar

Publié le 30 mars 2022 à 15:51 par Ghislain Chantepie

L'inclassable chanteur nigérian dévoile "Tinko Tinko (Don't Play Me For A Fool)", nouveau clip hypnotique extrait de son premier album à venir.

Le jour J approche pour Obongjayar. Cinq ans après avoir surgi avec quelques titres sur la plateforme en ligne Soundcloud, le chanteur anglo-nigérian peut mesurer le chemin parcouru à l’aune de la sortie de son premier album solo attendu le 13 mai prochain. De l’adolescent fan de rap US qu’il était encore à son arrivée à Londres, Steven Umoh de son vrai nom a conservé un goût affirmé pour le rythme et la poésie tout en élargissant rapidement son horizon d’influences tous azimuts. Un groove futuriste anime aujourd'hui la musique de cet artiste inclassable, une matière pétrie de soul, de hip-hop, et de spoken-word, mais qui lorgne également vers la grande toile pop d’aujourd’hui en recherchant le tempo de son époque.

Pas étonnant, dès lors, de l’avoir aperçu il y a quelques années de cela au sein de la dream-team réunie par le découvreur Richard Russel pour son projet Everything Is Recorded. Misant fermement sur l’expérimentation et le hasard pour faire progresser la musique dans le bon sens, le patron d’XL avait ainsi transformé son studio d’enregistrement situé dans l’ouest de Londres en véritable résidence créative, accueillant et brassant le temps d’un titre ou d’un jam la myriade d’artistes qui l’entouraient alors parmi lesquels Sampha, Giggs ou encore, donc, Obongjayar pour un titre inédit en duo avec Warren Ellis.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Depuis lors, le chanteur a vraiment pris son envol en publiant notamment l’an passé Sweatness, un EP en forme de prélude R'n'B où son aisance au micro et son sens du rythme se vérifiaient encore. Aujourd’hui, c’est une nouvelle facette de son premier album qu’Obongjayar dévoile avec la mise en ligne d'un nouveau single baptisé Tinko Tinko (Don't Play Me For A Fool). Ici encore, au fil d’un clip rétro-futuriste, le Nigérian s’attache à brouiller les pistes et fait preuve d’une souplesse innée en mêlant la fraicheur de son flow (décidément tout terrain) à une rythmique afrobeat dépoussiérée et teintée d’effluves quasiment tropicales. Cool.