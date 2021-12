Lance Ferguson revisite des raretés groove avec délice

Publié le 14 décembre 2021 à 16:45 par Guillaume Cohonner

Lance Ferguson. Crédits : Freestyle Records

Avec son groupe The Bamboos & The Menagerie, le musicien australien réinterprète des pépites oubliées de jazz-funk sur le second volet de "Rare Groove Spectrum".