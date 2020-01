La soul déchirante de Tami Neilson sur "You Were Mine"

Publié le 14 janvier 2020 à 13:06 par Guillaume Schnee

La chanteuse canadienne dévoile une nouveau titre puissant de son album "Chickaboom!", un cocktail sudiste des 60's au saveurs country, soul et rock’n roll.

Si elle s'est installée par amour en Nouvelle - Zélande il y a un peu plus de dix ans, Tami Neilson nous vient du Canada comme Tanika Charles . La chanteuse a grandi tout en se produisant sur tout le continent nord - américain avec le groupe familial Neilson Family Band, partageant ainsi l’affiche avec Johnny Cash, Tanya Tucker ou Kitty Wells . Rien d'étonnant alors de voir la chanteuse maîtriser aussi bien de sa voix puissante les codes country, le gospel, la soul vintage, que le western swing ou le rock’n roll 50’s . Véritable cyclone honky tonk au look choucrouté, Tami Neilson dévoile aujourd'hui le titre You Were Mine, un sommet de soul old - school extrait de l'album Chickaboom ! attendu le 14 février via Outside Music .

Je voulais concevoir un disque plein de petites chansons accrocheuses, comme autant de petits pétards pop qui, réduits à juste une guitare, quelques percussions et deux voix, pourraient tout aussi bien faire « boum » !

Après s'être produite dans les bars d'Auckland, Tami Neilson a enregistré en solo plusieurs albums country restés confidentiels jusqu'à l'album Dynamite ! en 2014 . Le disque est encensé par la presse britannique, Mojo et The Guardian, ses chansons sont utilisées dans les séries TV Wanted et Nashville. Tami Neilson a conservé la dérision qui entoure son univers musical même si l'album Chickaboom !, qu'elle produit, est plus intime que les précédents .

Tami Neilson / photo Sabin Holloway

L'artiste a invité son frère Jay Neilson comme guitariste et songwriter sur cette collection savoureuse de dix titres capables de terrasser le plus blasé d'entre nous . La chanteuse alterne ici les ballades poignantes à la Patsy Cline, l'énergie country - rock de Wanda Jackson, la sensualité de Peggy Lee, la rugosité blues de Screamin’ Jay Hawkins et le groove de Sharon Jones .

Tami Neilson est en concert :

Le 1er avril au New Morning à Paris

Le 02 avril à l'Ouvre Boite à Beauvais

Le 03 avril au All That Jazz à Blois

Le 04 avril Le Poche à Bétune