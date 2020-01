L'afrobeat psyché d'Afro Social Club

Publié le 2 janvier 2020 à 13:59 par Guillaume Schnee

Le collectif bordelais continue d'explorer les possibilités d'un afro-groove hybride et contemporain sur "Stuck In The Storm", un deuxième album extatique et rêveur.

Ils sont onze musiciens et toujours sans leader à perpétuer l'aventure afrobeat du combo fondé fin 2011 . Dès son premier album, Sittin’ On A Bomb sorti en 2014, Afro Social Club a fait preuve d'imagination pour faire sien l'héritage de Fela Kuti, Antibalas, Ebo Taylor ou Mulatu Astatke . Du Nigéria et de l'Éthiopie, le groupe a conservé le groove originel du highlife, de l'afrobeat ou de l'éthio - jazz mais les remarquables compositions instrumentales du collectif s'aventurent aussi sur des terres trip - hop ou rock . Sur leur deuxième album, Stuck In The Storm, les musiciens mêlent la puissance de leurs tempêtes polyrythmiques à la transe sombre et rêveuse d'envolées psyché - rock .

Pour ces cinq pépites enregistrées au Studio Château La Grave, à Saint - Caprais - de - Bordeaux, Muyiwa Kunnuji ( trompettiste de Fela Kuti, Seun Kuti, Ebo Taylor et leader d’Osemako ) , et Max Barrière ( tromboniste du Wombo Orchestra ) ont rejoint la section cuivres et Issouf Sanou a été invité pour un solo de flûte mandingue sur une piste de l’album .

Afro Social Club est en concert le 26 janvier au Rocher de palmer à Cenon ( 33 ) .

A écouter Les petites perles afrobeat du Japonais Naoito