L'afro-groove militant de Oneness of Juju

Publié le 17 avril 2020 à 09:48 par Guillaume Schnee

Le label Strut sort "African Rhythms 1970-1982", une anthologie de 24 titres du groupe culte de l'afro-groove avant-gardiste des seventies.

Membre actif de la scène jazz avant - gardiste contestataire et afrocentriste américaine, le saxophoniste James "Plunky" Branch s'est illustré très vite avec son groupe The Soul Syndicate fondé à la fin des années 60 avec le bassiste Kent Parker puis avec sa collaboration avec le jazzman sud - africain exilé à Ndikho Xaba . En 1971 à San Francisco, il fonde la formation Juju ( talisman ) avec des camarades embauchés comme lui sur un spectacle théâtral : La résurrection des morts, signé du dramaturge Marvin X . Le groupe s'installe à New York sur l'invitation du saxophoniste free jazz Ornette Coleman et sort deux albums emblématiques de jazz percussif sur le label Strata - East .

De retour dans sa ville natale de Richmond, en Virginie, au milieu des années 70, Plunky réunit un nouveau groupe comprenant la chanteuse Jacqueline Holoman ( alias Lady Eka - Eté ) qu'il nomme Oneness of Juju . Le message militant demeure, mais l'afro - jazz se mêle désormais au funk, au blues et à la soul tendance Motown; un cocktail psyché et festif boosté par les percussions afro - cubaines et les polyrythmies des batucadas brésiliennes . Le premier album du nouveau combo African Rhythms sort en 1975 et marque les esprits, propulsant Oneness of Juju en tête d'affiche des grands rassemblements musicaux de l'époque .

Oneness of Juju a sorti une série de classiques soul - jazz parus sur le label de Jimmy Gray Black Fire, parmi lesquels “River Luv Rite”, “Plastic”, “Don’t Give Up” ainsi que leur plus gros hit international “Every Way But Loose” en 1982, remixé plus tard par Larry Levan . Rebaptisé Plunky and Oneness en 1988, le groupe continue aujourd'hui de se produire sur scène . La compilation African Rhythms 1970 - 1982 sort le 10 juillet sur le label anglais Strut .

