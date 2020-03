"Kulun Mankwaleshi" la transe groove de Mulatu Astatke & Black Jesus Experience

Publié le 5 mars 2020 à 13:53 par Guillaume Schnee

Le pionnier de l’éthio-jazz retrouve le collectif de Melbourne sur l'album "To Know Without Knowing" et plonge la musique pentatonique éthiopienne dans un tourbillon funk hypnotique de polyrythmies sophistiquées.

C'est en 2009 à Addis - Abeba que Mulatu Astatke a croisé la route de Black Jesus Experience, une communauté de douze jeunes musiciens au groove acéré née du multiculturalisme créatif de l'Australie . Adoubé par le parrain de l’éthio - jazz, le collectif a enregistré l'album Cradle of Humanity en 2016 avec le multi - instrumentiste éthiopien qui renouvelle cette collaboration florissante sur Kulun Mankwaleshi, premier titre puissant de l'album To Know Without Knowing attendu le 15 mai sur le label allemand Agogo Records .

Kulun Mankwaleshi est une chanson de mariage éthiopienne traditionnelle où la polyrythmie hypnotique et les chœurs africains se joignent à la mélodie sensuelle et aux orchestrations funk et jazz dans une célébration extatique soutenue par les chorus puissants du saxophone mesmérique de Peter Harper . Sur cet album les musiciens célèbrent aussi le peuple des premières nations d'Australie, conjuguent éthio - jazz, reggae et musiques latines ou revisitent le classique de Mulatu Astatke, Mascaram Setaba. . . To Know Without Knowing est une oeuvre magistrale sur laquelle le vibraphoniste et son groupe sont rejoints par une myriade d'invités comme le bugliste Ian Dixon, le guitariste Zac Lister, la chanteuse de Melbourne Vida Sunshyne ou le pianiste de jazz Bob Sedergreen .

Mulatu Astatke & Black Jesus Experience couv "To Know Without Knowing"

