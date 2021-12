K.O.G ravive les sonorités de son enfance ghanéenne

Publié le 10 décembre 2021 à 16:43 par Guillaume Cohonner

Délivré de ses différentes identités, Kweku se dévoile en solo avec un nouveau projet, K.O.G, où il retrouve les lieux et les musiques de son enfance, celle passée dans la zone 6 d’Agege dans la banlieue d’Accra.

Exilé dans la grisonnante ville de Sheffield, K.O.G a toujours multiplié les casquettes pour mieux brouiller les pistes. Que ce soit avec le Londonien Tom Excell pour le projet Afro-futuriste ONIPA, avec son combo groove The Zongo Brigade ou avec le collectif dub Riddimtion Sound, Kweku Of Ghana aka K.O.G travaille dans de multiples projets sans jamais être complètement dans la lumière, en véritable activiste du son.

Pour son premier album solo attendu en février prochain, K.O.G s’est entouré de son groupe Zongo Brigade pour retranscrire la musique ghanéenne de son enfance. Premier extrait dévoilé, Shidaa traduit l’ambiance brûlante de la périphérie d’Accra il y a quelques années. Une musique puissante et dansante faite de cuivres aux sonorités afro-beat et de mélodies de guitare soukouss, ce style de musique inspiré par la rumba congolaise. Kweku décrit son titre comme "une ode puissante à la féminité et aux femmes qui ont fait en sorte que nous ne nous égarons jamais en tant que jeunes hommes."

Des souvenirs de l’enfance en couleur sépia, que K.O.G ravive avec intensité et ferveur, pour un résultat qui ne trompe pas. On est immédiatement transporté dans la chaleur des nuits de la zone 6 d’Agege que l’on imagine des plus fiévreuses. Produit par Guts en collaboration avec Tom Excell, ce disque de 15 titres sortira le 25 février prochain sur le label Heavenly Sweetness.