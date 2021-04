Jorja Smith chante l'absence d'un être cher sur "Gone"

Publié le 21 avril 2021 à 14:42 par Guillaume Schnee

Avant un deuxième album, la diva nu-soul londonienne annonce le projet "Be Right Back", un EP de huit titres attendu le 14 mai.

Depuis la sortie de son premier album Lost & Found sorti il y a trois ans, la complice de Drake ou Kendrick Lamar a pris le statut de fer de lance de la nouvelle scène R & B/soul britannique en multipliant les collaborations avec Loyle Carner sur Loose Ends, le Nigérian Burna Boy sur Be Honest, la rappeuse Enny sur son ode aux femmes noires Peng Black Girls, avec le crew Sonder sur Nobody But You ou avec le Jamaïcain Popcaan sur Come Over. Si il faudra attendre pour un deuxième album, Jorja Smith et sa voix de velours réchaufferont nos âmes tourmentés en ces temps de pandémie avec un EP huit titres nommé Be Right Back.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

"Je l’ai intitulé Be Right Back, car je voulais que les fans puissent avoir quelque chose à écouter en ce moment . Ce n’est pas un album pour ainsi dire, car les chansons ne sont pas pensées pour exister dans un projet d’une telle envergure" a confié Jorja Smith qui, après sa ballade jazzy et soul sensuelle sur l'amour, Addicted, vient de dévoiler le titre Gone. Sur une production lo - fi sensible, l'artiste livre ici "une réflexion sur la façon dont les gens s’éclipsent de nos vies" .