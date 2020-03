John Legend sample Dr. Dre sur "Actions"

Publié le 20 mars 2020 à 15:06 par Guillaume Schnee

Entre deux sessions live #TogetherAtHome, le chanteur dévoile une ballade R&B annonciatrice d'un nouvel album cette année.

A l'initiative du mouvement solidaire # TogetherAtHome qui encourage les artistes à nous offrir des sessions live "maison" via leurs réseaux sociaux, le crooner soul a profité de son premier streaming live pour annoncer un nouvel album et dévoiler piano - voix quelques notes du titre Actions. Entre deux rendez - vous live, John Legend nous livre la version définitive de cette ballade R & B superbe sur lequel il déclare « Actions Speak Louder Than Love Songs » ( les actions parlent plus fort que les chansons d'amour ) . Une love song co - écrite avec Cautious Clay où l'on retrouve le fameux sample du titre The Edge de David McCallum sorti en 1968 et utilisé par Dr . Dre sur le classique The Next Episode datant de 1999 .

Cet appel soul à la solidarité en pleine pandémie est donc une première étape avant la découverte du successeur de l'album Darkness and Light datant de 2016 . Nul doute que nous en saurons un peu plus en suivant les nouvelles vidéos live à venir de l'artiste sur son compte Instagram . En janvier dernier, John Legend avait déjà publié le titre Conversations in the Dark.