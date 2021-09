Joan As Police Woman avec Tony Allen sur l'album "The Solution Is Restless"

Publié le 17 septembre 2021 à 15:15 par Guillaume Schnee

La songwriter américaine dévoile un deuxième extrait au groove sensuel de son nouvel album, fruit d'une collaboration avec le regretté batteur nigérian et du multi-instrumentiste Tony Allen.

Chanteuse et songwriter aussi prolifique que talentueuse, Joan Wasser alias Joan As Police Woman poursuit sans faute de goût son aventure musicale commencée il y a vingt ans . Excellant aussi bien dans un univers de rock rugueux, de groove solaire ou de ballades sensuelles et mélancoliques, l'artiste de Brooklyn nous avait laissés en 2020 avec son album de reprises Cover Two. Celle qui a collaboré avec Nick Cave, Lou Reed, Rufus Wainwright et Jeff Buckley annonce pour le 5 novembre son nouveau projet, The Solution Is Restless, gravé cette fois avec le maître rythmique Tony Allen peu de temps avant sa disparition en avril 2020 .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



"Damon Albarn m’a présenté à la légende de l’afrobeat, Tony Allen, à l’événement The Circus d’Africa Express en mars 2019 et on s’est bien entendus . Tony et moi avons improvisé une version d’I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free de Nina Simone et avons décidé d’enregistrer ensemble", explique l'artiste qui a aussi invité sur l'album son ami Dave Okumu, chanteur et musicien du groupe anglais The Invisible .

Après le titre incendiaire Take Me To Your Leader, Joan As Police Woman dévoile le clip psyché de Geometry of You, un titre sur lequel elle offre le groove sensuel de sa voix soulful sur des orchestrations funk propulsées par les rythmes caractéristiques du batteur Tony Allen . "Geometry of You est une chanson sur l'intersection des mathématiques et de la sensualité . C'est ce que Tony Allen a fait chaque fois qu'il s'est assis pour jouer" rajoute la chanteuse .