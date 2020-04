Iggy Pop reprend "Family Affair" de Sly & The Family Stone

Publié le 22 avril 2020 à 08:23 par Guillaume Schnee

Pour fêter ses 73 ans l'Iguane a mis en ligne une reprise du tube psyché-funk de 1971 gravée avec le bassiste Bootsy Collins et produite par Bill Laswell.

Après la sortie de son dernier album Free, l'insaisissable septuagénaire continue de multiplier les projets et les featurings . Le rocker à la voix de baryton nous avait déjà révélé son mojo groove avec sa reprise de James Bond, hier il a décidé de célébrer son anniversaire avec la publication d'une cover funky du titre de Sly & The Family Stone . Le chanteur des Stooges avait déjà repris Family Affair en 1985, mais sur cette version Iggy Pop est accompagné du producteur Bill Laswell et du maître de la basse funk Bootsy Collins, ancien sideman de James Bond et George Clinton .

J'ai toujours aimé cette chanson, elle est sortie quand j'étais un peu sur les cordes en 1971 . Il y a beaucoup de vérité là - dedans, surtout dans le deuxième couplet, sur toutes sortes de questions qui reviennent maintenant . ( Iggy Pop à la BBC )

Tiré du cinquième album du combo psyché - funk There's a Riot Goin' On, le titre Family Affair a été le plus grand hit de la carrière de Sly & the Family Stone . Un conte familial doux amer sur lequel chantait Sly et sa soeur Rose et enregistré sans le groupe mais avec son ami Billy Preston aux claviers, basse et boîte à rythmes et Bobby Womack à la guitare rythmique . La chanson a été interprétée par une myriade d'artistes comme The Brothers Johnson, MFSB, Bunny Wailer, John Legend, Joss Stone ou le bassiste jazz Christian McBride .