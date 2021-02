"Hold Me", le R&B afrofuturiste de Awori & Twani

Publié le 10 février 2021 à 14:30 par Guillaume Schnee

La chanteuse rappeuse et le beatmaker sortent l'album "Ranavalona", une œuvre contemporaine captivante où les sonorités africaines et électroniques se mêlent au hip hop et à une néo-soul atmosphérique.

Réunis en 2019 par le label Galant Records pour sa série de singles Seeds, la chanteuse rappeuse ougandaise Awori et le producteur lyonnais Twani livraient le remarquable titre Cortex Iuxta. Un premier essai pour le duo qui devint une évidence tant la voix néo - soul suave et le flow incisif de Cynthia Othieno s'accordait avec les productions hip - hop électroniques de Mikael Touanen . La période de confinement a insufflé au tandem l'inspiration cathartique et l'énergie pour réaliser l'album Ranavalona. Avant la sortie le 5 mars de ce premier album, Awori & Twani dévoilent le titre Hold Me, véritable bijou downtempo de R & B introspectif qui évoque la vulnérabilité et la fragilité des émotions .

Originaire de Kampala en Ouganda, Awori cultive depuis dix ans son univers panafricain en Suisse au sein de projets comme son duo avec Juline Michel, nommé CaramelBrown, rebaptisé Kami Awori et avec le groupe de groupe de blues - rock Black Diamond ou encore aux côtés de Thaïs Diarra . . Le multi - instrumentiste et producteur Twani est issu de la culture sound - system et bass - music . Passionné de hip hop expérimental, il est membre du collectif américain de beatmakers Young Ho Collective et a participé a des projets comme Cotonou de James Stewart. Le titre de cette œuvre afro futuriste rend hommage à Ranavalona III, dernière reine de Madagascar et militante emblématique des luttes anticoloniales .

Awori & Twani © Joao Gabriel.

Cette force indéfectible des militantes africaines a inspiré Awori dans son travail d'écriture pendant cette période de solitude liée au confinement . Alliant puissance mentale et émotions mises à nues la chanteuse déclame ses textes de sa voix saisissante sur les productions d'orfèvre de Twani oû s'entremêlent rythmiques afrobeats et beat hip hop cosmiques, néo - soul, bass music, R & B électronique ou dubstep anglais .

"Écrire ? Pour se rappeler des armes qui nous ont été octroyées . Des armes qui peuvent être aiguisées tous les jours . Écrire aussi pour rejeter la folie nourrie par un futur inconnu . Écrire pour se nourrir d’autre chose que de la fin d’un monde . » Porteurs de cette mémoire, les 8 morceaux naviguent entre puissance d’agir individuelle et désir de transformation collective. " déclare Awori .

Awori & Twani - album "Ranavalona" / Galant Records