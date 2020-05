Wax Tailor garde le rythme avec « Keep It Movin »

Publié le 27 mai 2020 à 09:11 par Ghislain Chantepie

Le producteur français lève le voile sur son prochain album avec un nouvel extrait de groove combattif où s’invite le rappeur D Smoke.

L’Amérique, encore et toujours . On avait laissé Wax Tailor il y a quatre ans auteur d’un disque en forme de road - trip passionnant, une virée sudiste où le rap étoilé tenait alors une place de choix . Jean - Christophe Le Saoût de son vrai nom s'inspire depuis longtemps des traditions de la black - music et ce fan de hip hop convoquait alors sur cet album des figures du genre parmi lesquelles le MC californien Raashan Ahmad ( The Chase ) ou encore rien de moins que Ghostface Killah au micro d’un titre fulminant .

A l’automne dernier, le producteur hexagonal annonçait un nouveau projet assorti d’un premier extrait au clip orwellien, une plongée trip - hop dans les tréfonds des désordres qui heurtent notre monde . Aux antipodes de ces sombres atmosphères, Wax Tailor dévoile aujourd’hui un second morceau en forme de groove combattif qui offre de nouveau le micro à une promesse du rap US .

Car c’est à la révélation du tremplin Rhythm + Flow monté par Netflix que le Français a fait appel pour enflammer ce titre produit en confinement, un trentenaire californien au parcours sans faute et qui s’est distingué par sa maturité impressionnante . Entre funk, hip - hop et arrangements électroniques, Daniel Farris aka D Smoke transforme ainsi ce Keep It Movin en remontant bienvenu, un hymne au mouvement témoignant micro de sa fougue et de son flow et augurant de belles choses pour la suite . A suivre de près .

à écouter Archie Shepp secoue le jazz rap avec Raw Poetic & Damu the Fudgemunk