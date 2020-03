« Power », le poing d’orgue de Muthoni Drummer Queen

Publié le 5 mars 2020 à 15:48 par Ghislain Chantepie

La chanteuse de Nairobi dévoile un nouveau clip massue en forme d’ode aux libertés féminines.

You always debate for a long time now . What a woman should make, what a woman should take . But you never ask the woman, what a basic mistake” . Assurément, le message est limpide dès les premières rimes de ce Power . Et vraiment, on n’en attendait pas moins d’un clip publié par l’activiste Muthoni Drummer Queen à quelques jours de la Journée des droits des femmes . Voilà ainsi des années que cette chanteuse et percussionniste talentueuse de Nairobi a façonné avec succès son afro - bass explosive autour des luttes féministes, plaçant son rap mutant au service de la sororité, de l’égalité des sexes comme celle des genres .

Révélée en France il y a deux ans lors de son show ébouriffant aux Trans Musicales de Rennes, Muthoni Ndonga de son vrai nom défendait alors sur scène un troisième disque intitulé She, un condensé de modernisme produit par les impeccables beatmakers suisses GR ! & Hooks . Ce succès en appelle bien d’autres dont Power, semble - t - il, n’est que l’avant - garde, un nouvel album de la chanteuse au titre encore inconnu étant annoncé pour le moins de juin . Dans le clip de ce Power réalisé par la Suissesse Mei Fa Tan, Muthoni Drummer Queen s'attelle déjà à crever l’écran en se jouant de nombreux épisodes historiques et politiques de son pays, confrontant aussi les corps aux symboles de la violence avant de célébrer avec humour, au milieu d’une armée de minibus, le courage et l’ingéniosité féminine .