Pharrell et Jay-Z dévoilent le clip "Entrepreneur"

Publié le 21 août 2020 à 08:33 par Guillaume Schnee

Les deux géants du hip hop américain signent un réquisitoire contre l'inégalité des chances aux Etats-Unis illustré par un clip de Calmatic.

S'inscrivant dans les revendications politiques du mouvement afro - américain Black Lives Matter, Pharrell Williams et Jay - Z viennent de sortir Entrepreneur, véritable brûlot contre l'injustice raciale systémique en place dans leur pays, prenant l'exemple de la difficulté d'être un entrepreneur pour une partie de la population annihilant l'ambition au sein de la communauté noire . Le morceau au groove lancinant sort au même moment que le magazine Time, dont Pharrell fait la couverture . Titré The New American Revolution, ce nouveau numéro a pour sujet ces disparités raciales de l'Amérique d'hier et d'aujourd'hui .

"En tant que personne de couleur, il existe beaucoup de désavantages systémiques et de blocages délibérés . Comment peut - on allumer un feu, ou même l’espoir d’une braise pour allumer un feu, quand on commence à avoir des désavantages en matière de soins de santé, d’éducation et de représentation?" a rajouté Pharrell . Le titre est accompagné d'un clip vidéo réalisé par Calmatic sur lequel on peut voir Tyler The Creator, Issa Rae, Nipsey Hussle et de nombreux autres propriétaires d'entreprise noirs .