Nas dévoile son album "King’s Disease II"

Publié le 6 août 2021 à 09:28 par Guillaume Schnee

Le rappeur new-yorkais invite Ms. Lauryn Hill, Eminem, EPMD ou Charlie Wilson sur son quatorzième album studio en écoute ici.

C'est au cœur de l'été que deux poids lourds du hip - hop américains ont choisi de dévoiler leur dernier long format, mais si les fans de Kanye West peuvent se réjouir avec l'arrivée de son dixième album Donda, le rappeur Nas vient de partager les quinze titres de son très attendu King’s Disease II. Tout juste un an après le premier volet qui a remporté un Grammy Award du meilleur album rap, le talentueux artiste originaire du quartier de Queensbridge à New York retrouve ici le producteur Hit - Boy et s'entoure d'une myriade d'invités pour parfaire son hip - hop épuré et militant .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Nasir Jones retrouve ainsi Lauryn Hill 25 ans après le classique If I Ruled The World ( Imagine That ). Attendu depuis 20 ans, il collabore enfin avec Eminem, Nas avait rappé sur une production d’Eminem dans The Cross en 2002, mais le projet avait été abandonné . Il propose aussi des featuring avec le groupe culte de la East Coast, EPMD, avec Charlie Wilson, A Boogie Wit Da Hoodie, YG, Blxst ou Hit - Boy sur un titre .

Nas et Hit-Boy / Raven B. Varona

En écoute James BKS se dévoile sur "Kusema"