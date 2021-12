Nas célèbre la fin de l'année avec un album surprise

Publié le 24 décembre 2021 à 15:03 par Guillaume Cohonner

Le rappeur new-yorkais vient de publier "Magic", un nouvel album avec des collaborations d'A$AP Rocky et de Dj Premier, disponible en streaming et en téléchargement.

"MAGIC est dans l'air. Attendez minuit et vous aurez de la nouvelle musique sur laquelle vous amuser", c'est par ce post que Nas conclut une année 2021 productive en publiant par surprise neuf titres via son album Magic. Produit par Nas lui-même et Hit-Boy, ce nouvel opus fait suite à King's Disease II paru en août dernier.

Alors qu'il avait obtenu son premier Grammy Award pour le meilleur album de rap en 2020, le rappeur de 48 ans prouve qu'il est toujours aussi créatif. On retrouve sur Magic sa verve légendaire pour un album inspiré. Loin d'être des chutes de son précédent enregistrement, ce nouvel album contient son lot de singles, comme Hollywood Gangsta et Wave Gods sur lesquels apparaissent la relève A$AP Rocky et le célèbre producteur Dj Premier.

Nas – Magic (Mass Appeal Records) disponible en streaming et téléchargement