Mental Abstrato le son hip-hop jazz de São Paulo

Publié le 9 avril 2020 à 12:39 par Guillaume Schnee

Mental Abstrato / DR

Depuis dix ans le combo pauliste des producteurs Omig One et Calmão Tranquis mêlent samba, jazz et beats hip hop dans une fusion groove et urbaine irrésistible.