"Mellow Fantasy", le groove tranquille de Potatohead People

Le duo electro-rap canadien poursuit son trip boom-bap en tanguant vers les esthétiques jazz, R&B, soul, funk et house.

Derrière Potatohead People se cachent le Montréalais Nick Wisdom et le Vancouverois AstroLogical, un duo de producteurs, né à Vancouver en 2008, biberonné au son du hip - hop des 90's et désireux de se concentrer sur la création de musique instrumentale avant - gardiste . Influencé par les beats du légendaire Jay Dee aka J Dilla, le super tandem nous embarque vers de nouvelles contrées dans leur album attendu le 30 octobre où il invite notamment la chanteuse de néo soul Clear Mortifee :

Parmi les autres nombreuses collaborations souhaitées par le duo sur l'album Mellow Fantasy, notons celles du rappeur de Lotusland, Kapo ; Illa J ; le rappeur T3, ou encore le vétéran de Vancouver Moka Only . Quant à Posdnuos ( du groupe De La Soul, connu pour son influence sur le jazz rap ) , on le retrouve sur le titre Baby GotWork qui a connu plusieurs moutures avant d’arriver à sa version finale .

Vite remarqué après leur premier album Big Luxury en 2015 sur le label Bastard Jazz et Nick & Astro’s Guide to the Galaxy en 2018, Potatohead People repart dans une production léchée avec des chants, de belles lignes de basse, des sons de batterie dans le style de JayDee, une progression harmonique captivante . . . . et un fort désir de nous faire chalouper sur leur mixture hip - hop, jazz, soul et neo - funk .

Mellow Fantasy est attendu le 30 octobre sur le label Bastard Jazz Recordings