La minute Fip à la Fnac : Eminem

Publié le 19 février 2020 à 08:17

Partager via Messenger Partager via Whatsapp Envoyer par e-mail

Eminem aux MTV Movie Awards en 2014 | Christopher Polk/Getty Images ©Radio France

"Music To Be Murdered By" onzième album surprise et retour aux sources pour Slim Shady par monsieur Luc Frelon