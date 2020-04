“L’Apache”, nouvelle flèche soul de Blu Samu

Publié le 23 avril 2020 à 12:28 par Ghislain Chantepie

La jeune crack du rap belge dévoile une ballade pleine de bonnes vibes enregistrée dans son salon bruxellois.

Il parait que l’avenir n’attend pas . Salomé Dos Santos aka Blu Samu le sait bien, elle qui brûle les étapes depuis la sortie remarquée de son impeccable EP Moka il y a deux ans . Cette promesse parmi les plus en vues de la scène bruxelloise a depuis arpenté sans relâche les scènes européennes, rencontrant son public et affirmant en live un flow déjà impeccable . Bourré de groove, son rap fait mouche autant que les histoires qu’elle y conte, celle d’une vingtenaire d’aujourd’hui qui a connu la galère avant de percer à Bruxelles .

Après la sortie d’un nouvel EP cet hiver où elle révélait de nouvelles facettes, Blu Samu adresse aujourd’hui un clin d’œil à ses débuts plus soul avec la mise en ligne d’un titre inédit on ne peut plus douillet . Baptisé L’Apache, cette love - song est ainsi l’un des tout premiers textes écrit par la rappeuse qui a choisi de l’enregistrer chez elle sous forme de live session, accompagnée de ses amis musiciens, et alors que le confinement allait démarrer à Bruxelles . Toujours soignée chez Blu Samu, l’image est ici captée tout en douceur et accompagne dans l’intimité du séjour et au fil d’un joli plan - séquence cette nouvelle ballade bourrée de bonnes vibes .