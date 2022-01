Kae Tempest invite Kevin Abstract sur "More Pressure"

Publié le 24 janvier 2022 à 11:24 par Guillaume Schnee

Poète et artiste phare du slam outre-manche, l'artiste explore le processus de lâcher-prise sur son quatrième album "The Line is a Curve".

Longtemps la poète, dramaturge et musicienne Kate Tempest a « essayé d’être ce que je pensais que les autres voulaient que je sois afin de ne pas risquer d’être rejeté », avant de se libérer et de déclarer sa non-binarité. C'est sous sa nouvelle identité, Kae Tempest, que l'artiste du quartier du Sud-Est de Londres partage sa poésie militante qui lui valut d'être honorée par la Poetry­ Society du prix de poésie Ted Hughes. Trois ans après The Book Of Traps And Lessons et sa pièce de théâtre Paradise, Kae Tempest retrouve son collaborateur de longue date Dan Carey et le producteur exécutif Rick Rubin sur l'album The Line is a Curve attendu le 8 avril via American Recordings / Republic Records.

Outre le rappeur texan du groupe Brockhampton, Kevin Abstract, l'album présente des apparitions de Lianne La Havas, Grian Chatten de Fontaines DC, Confucius MC. Sur ce premier titre More Pressure, Kae Tempest plaque son flow implacable caractéristique sur des beats clubs haletants. A propos de sa nouvelle création il déclare: « The Line Is A Curve parle de lâcher prise. De honte, d'anxiété, d'isolement et plutôt de chute dans l'abandon. D'embrasser la nature cyclique du temps, de la croissance, de l'amour. Ce lâcher-prise peut, espérons-le, se fait sentir à travers le disque. Dans la musicalité, l'instrumentation, le lyrisme, le débit ou la pochette ».

