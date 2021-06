James BKS se dévoile sur "Kusema"

Publié le 11 juin 2021 à 06:30 par Guillaume Schnee

Le DJ producteur franco-camerounais dévoile en vidéo un titre de son album "Wolves of Africa", une fusion de rap afro-futuriste mêlant rythmes bikutsi du Cameroun et beats hip-hop.

Découvert aux dernières Trans Musicales, James BKS n'est pas un nouveau venu . Le beatmaker frenchie, qui se rêvait basketteur quand il vivait aux Etats - Unis, a longtemps écrit et composé pour des artistes américains comme Puff Daddy, Ja Rule, T - Pain, Snoop Dogg, la rappeuse anglaise Little Simz, le pionnier nigérian du Banku Mr Eazi ou les Français Booba, Akhenaton, Youssoupha ou encore Les Sages Poètes de la Rue . En solo l'artiste s'est illustré avec plusieurs singles New Breed, No Unga Bunga et Kwele peaufinant à chaque étape son propre langage musical . Une transe hip - hop contemporaine et multiculturelle que le fils de Manu Dibango a enrichi sur l'album Wolves of Africa, attendu pour l’automne 2021 via Grown Kid / Believe Africa .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Aujourd'hui, James BKS présente le clip de Kusema, qui signifie "s’exprimer" en swahili, un titre sur lequel clame sa détermination, posant son flow profond sur les rythmes bikutsi du Cameroun, une production hip - hop et des chants swahilis traditionnels . "J'ai produit et écrit la plupart de mes titres, mais celui - ci est vraiment spécial car pour la première fois, je rappe et chante . Ce titre parle de détermination, de prise de contrôle . Quand les gens doutent de ta vision ne soit pas étonné, ils ne sont pas censés y croire, mais toi oui ." explique le producteur franco - camerounais qui a invité sur son album un casting de rêve avec le regretté Manu Dibango ainsi que Yemi Alade, Davido, Jokair, Royce 5’9, Little Simz, Q - Tip, Mila J…

Jame BKS est en tournée cet été :

le 14/06 à Rio Loco – Toulouse

le 10/07 au Festival Chorus - Boulogne Billancourt

le 05/08 au Festival du Bout du Monde - Crozon

le 18/08 à L'Effet Papillons – Villedieu - les - Poêles

album "Wolves of Africa" - Grown Kid / Believe Africa

En écoute James BKS #Trans2020