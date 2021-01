J Dilla : un remix inédit pour les 20 ans de "Welcome 2 Detroit"

Publié le 15 janvier 2021 à 10:56 par Ghislain Chantepie

Le label BBE célèbre le premier album solo du rappeur avec une réédition vinyle augmentée, un remix de DJ Muro à découvrir en avant-première.

C’est un double anniversaire qui attend le mois prochain les fans orphelins de Jay Dee . Le 10 février 2021 marquera ainsi les 15 ans de la disparition de l’un des rappeurs les plus doués de son temps, emporté à 32 ans seulement des suites d’une maladie rare . Cinq ans auparavant, l’ancien pilier de Slum Village sortait pourtant un premier album solo magistral et commençait à faire connaitre sur toute la planète rap son nouveau blaze consacré par Busta Rhymes : J Dilla .

Avec Welcome 2 Detroit, Jay Dee affirmait ainsi de façon magistrale son don inné de producteur, invitant les rappeurs locaux à célébrer avec lui l’immense richesse musicale de sa ville natale, et puisant ses arrangements dans maintes traditions ( jusqu'à offrir un hommage à Kraftwerk sur Big Booty Express) pour en faire un album terriblement vivant . C’est bien ce disque manifeste, cette effusion créative, qu’entend aujourd’hui célébrer au travers d’une réédition luxueuse le label anglais BBE, cette petite maison indépendante qui avait eu le flair à l’époque d’accueillir dans ses rangs le talentueux MC .

Dans ce coffret constitué d’une douzaine de disques vinyles et d’un livre anniversaire, BBE a également placé de nombreuses raretés, démos ou versions alternatives restées depuis la sortie dans les tiroirs . En guise de cadeau final, deux remixes inédits y sont également gravés parmi lesquels cette relecture d’époque à découvrir en avant - première de Think Twice par DJ Muro, l’un des meilleurs spécialistes hip - hop du Japon et ancien comparse de DJ Krush .