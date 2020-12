« Glowing Mic », nouvel inédit rutilant de Gang Starr

Publié le 14 décembre 2020 à 16:03 par Ghislain Chantepie

DJ Premier vient de mettre en ligne une nouvelle pépite où fuse le flow de son défunt comparse Guru.

Ce fut un retour inespéré et baptisé au plus juste . Qui aurait pu prédire, presque dix ans après la mort de Guru, qu’un nouvel album du légendaire duo Gang Starr verrait finalement le jour l’an dernier ? Avec la sortie de One of The Best Yet, DJ Premier réussissait ainsi un coup de maître à la croisée de l’hommage et de la renaissance pour ce premier album studio depuis la séparation du duo en 2003 . Un disque quasi - posthume donc, où des enregistrements ou samples passés de Guru furent mixés à de nouvelles productions de son ancien comparse . Mais un disque au casting de luxe aussi, puisque des featuring de Q - Tip, Talib Kweli ou encore du duo new - yorkais M . O . P . y firent des étincelles .

Pour prolonger, encore, l’expérience de ce compagnonnage magistral, DJ Premier a choisi de publier ce mois - ci une version strictement instrumentale de One of The Best Yet ce qui devrait ravir tous les producteurs et DJs en quête de samples classieux . Mais en guise de bonus, le rappeur new - yorkais y a aussi glissé un titre inédit où résonne, de nouveau, le flow enrobé de Guru comme s’il avait été enregistré la veille . Prenant appui sur un groove tranquille, le chant d’outre - tombe de cette icône de la côte Est surgit aux côtés d’autres couplets de DJ Premier qui a réinventé ce morceau sous la forme d’une nouvelle leçon de rap à l’ancienne .