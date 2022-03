Exclu : "Tribe", la fresque hip hop mystique de The Waxidermist

Publié le 25 mars 2022 à 08:14 par Guillaume Schnee

Après "The Origami Case", le bassiste et beatmaker français se lance dans une nouvelle quête du beat ultime dont il dévoile le titre "Beyond" enregistré avec RacecaR et Elodie Rama.

Une atmosphère d'aube asiatique mystérieuse, des cordes et une flûte enchanteresses rythmées par des percussions et des beats haletants, le paysage de Beyond est installé pour que s'élèvent le flow tranchant du MC de Chicago RacecaR et la douceur mélodique de la voix d'Élodie Rama.

Une ballade R&B qui tranche avec l'ambiance des premiers titres dévoilés de Tribe, la troisième aventure discographique de The Waxidermist attendue le 8 avril via Sound Sculpture Records. Car le bassiste Lawkyz et son alter-égo hip hop aiment varier les territoires sonores pour mieux nous conter leurs récits groove oniriques à la manière des grandes bandes originales des années 60 et 70.

Toujours accompagné par Jesus Crise au Scratch et aux programmes, The Waxidermist se lance cette fois dans une fresque asiatique, un périple initiatique et ésotérique où sa science du beat old-school et du sample parfait se mêle à son goût pour les orchestrations d'instruments acoustiques comme la flûte de Yann Clery, les claviers de David Monet, les percussions de Gérald « G’S WAY » Bonnegrace ou le violoncelle de Mathieu Detton. Un nouveau voyage d'abstract hip-hop sur lequel le samouraï Waxidermist convie tous les membres de sa tribu qu'ils viennent des États-Unis avec les Mc’s RacecaR et DistantStarr, de France avec la chanteuse Elodie Rama, des Pays-Bas avec la rappeuse Starrlight, de Centrafrique avec le chanteur afro-soul Bibi Tanga ou du japon avec le rappeur Ta-Ti.

