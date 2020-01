Eminem sort l'album surprise "Music to Be Murdered By"

Publié le 17 janvier 2020 à 11:39 par Guillaume Schnee

Un an et demi après "Kamikaze," le rappeur de détroit surprend ses fans avec une collection de 20 titres par son complice Dr. Dre et dévoile la vidéo de Darkness, un brûlot contre les armes à feu.

Comme il l'avait fait en 2018 avec l'album Kamikaze, c'est sans aucune communication qu'Eminem à lâché à minuit l'intégralité de son onzième album Music to Be Murdered By. Un titre et un long - format inspirés selon Slim Shady par le maître du suspens Alfred Hitcock . Le rappeur reforme son duo avec le maître du son hip hop Dr Dre et invite un casting impressionnant avec notamment Anderson . Paak, Q - Tip, Ed Sheeran, Black Thought, Young M . A . et uice WRLD . Si Kamikaze ressemblait à un règlement de comptes contre les détracteurs de ses productions mainstream, Eminem retrouve ici ses critiques acerbes de la société américaine servies par son flow féroce et ses punchlines imparables .

Pour accompagner l'événement, Eminem a publié le clip de Darkness, premier titre militant contre les armes à feu de l'album qui fait référence à la tuerie de Las Vegas de 2017, un homme armé avait ouvert le feu depuis la fenêtre de sa chambre d'hôtel sur les spectateurs du festival Route 91 Harvest Music . Une vidéo forte qui s'achève avec des images de tueries de masse et l'appel à voter du rappeur :

Quand cela cessera - t - il ? Quand suffisamment de gens s'en soucieront ? Inscrivez - vous sur les listes électorales . Faites entendre votre voix et aidez à changer la loi sur les armes à feu en Amérique .

L'album "Music to Be Murdered By" est en écoute intégrale ici ▶

Sur Unaccomodating, le rappeur fait aussi référence à l'attentat suicide survenu le 22 mai 2017 à la sortie d'un concert d'Ariana Grande à Manchester, usant d'une ènième provocation qui fait déjà débat sur les réseaux . L'album trouve également le rappeur enrôlant les trois quarts du super groupe affilié à Eminem Slaughterhouse sur «I Will», avec Royce, Joell Ortiz et Kxng Crooked .